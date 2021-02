Rapaz de Votuporanga chegou a ser preso em flagrante, mas a Justiça entendeu que ele agiu em legítima defesa e expediu o Alvará de Soltura

publicado em 22/02/2021

Franclin Duarte

O jovem votuporanguense que matou o sogro, em Parisi, na noite de domingo (21) para salvar a namorada de uma tentativa de estupro, acaba de ser solto pela Justiça. A decisão foi revelada com exclusividade ao A Cidade pelo delegado responsável pelo caso, Márcio Nobuyoshi Nosse, no final da tarde desta segunda-feira (22).

Segundo o delegado, a Justiça acompanhou o entendimento do Ministério Público, que apresentou um requerimento pela soltura de E.J.P.F., de 23 anos, por ele ter agido em legítima defesa.

“Já foi expedido o alvará de soltura e ele irá responder agora ao crime em liberdade. Vamos tramitar as investigações para apurar as efetivas circunstâncias do fato”, disse Márcio Nobuyoshi Nosse.

O caso