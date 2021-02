De acordo com o divulgado, o caminhão bitrem estava carregado com adubo e teria colidido na traseira de outro caminhão que estava a sua frente

publicado em 05/02/2021

Apesar da gravidade do acidente, a vítima, motorista do caminhão, foi socorrida pelos bombeiros e encaminhada a UPA (Foto: FocoNews)

Um grave acidente chegou a arrancar a cabine de um caminhão, ontem pela manhã, na rodovia Euclides da Cunha, no trevo a rodovia Eliéser Montenegro Magalhães.

De acordo com o divulgado, o caminhão bitrem estava carregado com adubo e teria colidido na traseira de outro caminhão que estava a sua frente, com o impacto a cabine saiu do lugar.