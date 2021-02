Decisão aconteceu devido ao cenário epidemiológico do município e valerá por 15 dias; retorno das aulas presenciais na rede municipal, que estava marcado para o dia 1º, foi adiado

publicado em 25/02/2021

(Foto: Wikimedia Commons)

A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Educação, anunciou, nesta quarta-feira (24) que irá fazer um decreto para suspender, por 15 dias, as aulas presenciais em todas as escolas do município. No período, as aulas devem ser ministradas exclusivamente no sistema remoto.O assunto foi alvo de deliberação em reunião do Comitê de Apoio Administrativo ao Enfrentamento da Pandemia da Covid-19, realizada na tarde de terça-feira (23). Com a determinação, que atinge as aulas das redes estadual e privada, o retorno das aulas presenciais na rede municipal de ensino, que estava marcado para a próxima segunda-feira, 1º, cou previsto para o dia 15 de março.A decisão aconteceu devido ao cenário epidemiológico da cidade, que segundo o boletim divulgado nesta quarta pela Prefeitura de Catanduva, possui 105% de ocupação nos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 100% na Enfermaria do Hospital Emílio Carlos, local que recebe, principalmente, pacientes de outros municípios da região.*Diário da Região