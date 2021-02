Aulas serão realizadas em formato presencial entre os dias 15 e 24 de março na Associação Comercial e Industrial de Jales (ACIJ)

publicado em 22/02/2021

Alunos aprenderão a desenvolver layouts para diversos tipos de mídias e preparar e editar imagens para divulgação (Foto: Divulgação/ACIJ)

Um curso gratuito de comunicação de mídias digitais está com as inscrições abertas em Jales.O curso é aberto a todos os interessados em aperfeiçoar os conhecimentos na área. Nas aulas, os alunos aprenderão a desenvolver layouts para diversos tipos de mídias e preparar e editar imagens para divulgação, além de estratégias que vão facilitar o trabalho do profissional.São 15 vagas disponíveis para a turma da manhã e 15 para a da tarde. As inscrições devem ser feitas pela internet.As aulas serão realizadas em formato presencial entre os dias 15 e 24 de março na Associação Comercial e Industrial de Jales (ACIJ).Em caso de dúvidas ou para mais informações, os interessados devem entrar em contato com a ACIJ pelo telefone (17) 3622-1540.Inscrições para o período da manhã:Inscrições para o período da tarde:*Com informações do G1