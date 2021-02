Ouvidor da PM já requisitou que a Corregedoria da Polícia Militar avoque a investigação da morte de Vanderlei

publicado em 27/02/2021

Ouvidor da Polícia de São Paulo, Elizeu Soares Lopes (Foto: Assessoria de Comunicação)

O ouvidor da Polícia de São Paulo, Elizeu Soares Lopes, confirmou em entrevista ao CIDADÃO na quinta-feira, 25, que já requisitou que a Corregedoria da Polícia Militar avoque a investigação da morte do ajudante de pedreiro Vanderlei Araújo, 41 anos, durante abordagem policial na noite de 19 de fevereiro, no Jardim Acapulco em Fernandópolis.“Pela Ouvidoria, vamos acompanhar e cobrar uma investigação justa e isenta. Também notifiquei a Polícia Civil e o Ministério Público para que investiguem o caso”, ratificou o ouvidor.O caso ganhou repercussão nacional, após a divulgação de vídeos gravados por populares nas redes sociais que registraram o andamento da ocorrência. A própria PM tornou público os vídeos e disse em nota que “após investigações já realizadas em sede de inquérito e, por não comprometer as apurações, em nome da transparência institucional. As imagens mostram a dinâmica dos fatos e, por fim, o desfecho da ocorrência”.“Eu assisti ao vídeo e fiquei chocado. Houve uso de força desproporcional. Aqueles policiais tinham total condição de render e algemar o homem e levá-lo para a delegacia”, apontou o ouvidor. Ao jornal Diário da Região Elizeu Lopes comentou também que a ação fugiu ao protocolo da Polícia Militar. “Primeiro na questão do uso do mata-leão, que já foi proibido”, acrescentou.A ocorrência que terminou com a morte de Vanderlei Araújo, começou depois de um acidente de transito envolvendo a mulher que estava de moto, atropelou um ciclista e fugiu do local. A PM foi chamada e foi até a residência para abordagem e alega que foi recebida com violência pelo marido dela.Os vídeos mostram que antes de ser baleado, o homem chegou a ser imobilizado pelo policial e conseguiu se desvencilhar. Segundo a Polícia Militar, ele voltou com um martelo ameaçando o PM. É nesse momento que se ouve dois disparos. O Samu foi chamado e constatou o óbito.A arma do PM foi apreendida para exame de perícia e de balística. Por meio de nota, a Polícia Militar informou que "afastou o policial da atividade operacional e instaurou um inquérito”.A mulher vai responder em liberdade por lesão corporal, omissão de socorro e fuga de local de acidente, além do crime de resistência. Já a ocorrência do homem baleado foi registrada como homicídio simples e legítima defesa, mas segue sob investigação após a avaliação do vídeo pelas autoridades.**Cidadão.NET