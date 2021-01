As votações aconteceram na sala de reuniões anexa ao gabinete do prefeito na manhã da sexta-feira (08)

publicado em 09/01/2021

Prefeitos da região escolheram, por aclamação, o prefeito de Jales, Luis Henrique Moreira para presidir o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Jales (CONSIRJ) e o Consórcio Intermunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Noroeste Paulista (CORECA), os dois maiores consórcios da região.As votações aconteceram na sala de reuniões anexa ao gabinete do prefeito na manhã desta sexta-feira, 08 de janeiro. No CONSIRJ, para estar ao lado do presidente Luis Henrique, foram eleitos o vice-presidente Paulo Henrique Miotto (prefeito de Vitória Brasil), o diretor financeiro Daniel Junior Duran Pinatto (prefeito de Paranapuã), o diretor de patrimônio Vagner Hernandes (prefeito de Santana da Ponte Pensa) e o secretário Reinaldo Savazi (prefeito de Palmeira D’Oeste).Estavam presentes o diretor administrativo do CONSIRJ, José Roberto Pietrobom, a diretora de Planejamento e Finanças, Tatiane Falco Oliveira e o assessor jurídico João Alberto Robles. O consórcio é responsável pelas demandas de Jales e de outros 15 municípios da região.O novo presidente, Luis Henrique ressaltou que “vivemos um momento difícil de pandemia, mas vamos enfrentar para vencer a Covid-19. Tenho certeza de que nós prefeitos teremos uma relação de bastante união, sozinhos não temos forças, mas unidos a nossa região será vista com outros olhos tanto na esfera estadual quanto federal. Podem contar com meu apoio para o que for preciso“.Os prefeitos presentes parabenizaram a nova diretoria eleita para o CONSIRJ.Após eleição da diretoria do CONSIRJ, os prefeitos que integram o CORECA – Consórcio Intermunicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Noroeste Paulista aproveitaram a oportunidade e aclamaram o prefeito de Jales, Luis Henrique Moreira para presidente do Consórcio.Também foram eleitos o vice-presidente Gerson Formigoni Júnior (prefeito de Santa Albertina), o secretário administrativo Márcio Arjol (prefeito de Urânia), o secretário de finanças Evaldo Ribeiro (prefeito de Marinópolis), os suplentes Daniel Junior Duran Pinatto (prefeito de Paranapuã) e José Carlos Rainha (prefeito de Dirce Reis).Estavam presentes na eleição a diretora executiva Thaís Alves da Costa de Mesquita, gestora do Fundo Municipal do CORECA, Julia Voltan Duenhas dos Santos e o assessor jurídico João Alberto Robles.O CORECA é responsável pela Casa Abrigo que atende atualmente 20 crianças e adolescentes com idades entre 0 e 18 anos.*Região Noroeste