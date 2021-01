Mais de 100 lojas foram atingidas pelas chamas

publicado em 25/01/2021

Incêndio de grandes proporções destrói camelódromo em Rio Preto (Foto: Arquivo Pessoal)

A Defesa Civil interditou neste domingo (24) o prédio onde funcionava o camelódromo que foi destruído por um incêndio, na noite de sábado (23), em Rio Preto (SP). Mais de 100 lojas foram atingidas.

De acordo com o órgão, ficou constatado que parte da estrutura da laje de cobertura foi comprometida. As redes elétrica e hidráulica ficaram inutilizadas.

O tenente do Corpo de Bombeiros Vitor Fogolin afirmou durante entrevista ao G1 que o camelódromo foi inteiro consumido pelas chamas.

“Apenas bombeiros de Rio Preto trabalharam. Não houve registro de mortes ou feridos. O Shopping Azul foi inteiro queimado. Os boxes foram destruídos. Ainda não sabemos as causas, mas elas serão investigadas pela Polícia Civil”, contou o tenente.

O incêndio começou no último andar da Estação Rodoviária por volta das 23h15 de sábado (23). Ele se alastrou rapidamente, destruindo lojas populares de calçados, roupas, acessórios para aparelhos celulares, alimentação e calçados. Não houve registro de feridos.

Foram necessárias de quatro a cinco horas para controlar as chamas. Contudo, equipes dos bombeiros continuam trabalhando no rescaldo.

De acordo com a prefeitura, a Farmácia Municipal que funciona no prédio da Estação Rodoviária e que distribui os medicamentos básicos e de ordem judicial à população será interditada devido ao incêndio.

O estoque de remédios distribuídos via ordem judicial ainda está no local e só será retirado após a liberação do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.

A secretaria de Saúde já está levantando o prontuário de cada paciente que recebe através de ordem judicial para realizar um novo agendamento ou a entrega destes medicamentos, até que um novo local seja definido.

Enquanto isso, aos moradores podem retirar seus medicamentos da atenção básica em qualquer uma das 28 Unidades Básicas de Saúde que atendem em vários bairros da cidade.

A lista com o endereço das unidades está disponível no site da Prefeitura.

Combate às chamas

Para combater as chamas, os bombeiros contaram com ajuda de caminhões-pipa do Serviço Municipal Autonômo de Água e Esgoto (Semae) e de uma usina da região. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal (GCM) também deram apoio à ocorrência.

Por conta do incêndio, a administração da Empresa Municipal de Urbanismo (Emurb) informou, na manhã deste domingo (24), que houve mudança no embarque de passageiros.