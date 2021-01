Com os dizeres: "calcinha apertada" com 20% de desconto, empresário disse que protestou e fez publicidade ao mesmo tempo

publicado em 30/01/2021

Proprietário disse que protestou e fez publicidade ao mesmo tempo (Foto: Redes sociais)

Uma loja de biquínis de Olímpia iniciou, nesta sexta-feira, 29, uma promoção de "calcinha apertada" com 20% de desconto. Para chamar a atenção dos clientes, o estabelecimento usou uma foto do governador João Doria (PSDB), apelidado de "calcinha apertada" pelo presidente.Apesar de assumir ser apoiador de Bolsonaro, o proprietário do estabelecimento, Nilson Ribeiro, disse que a intenção não foi fazer política, mas se aproveitar da situação política para criar mídia, manifestando-se contra a quarentena e ao mesmo tempo turbinando as vendas de sua loja, que abriu as portas há três meses. O empresário diz que precisou adiar por diversas vezes a inauguração devido às medidas restritivas do governo estadual."Sei que a imagem não é somente hilária, mas em um certo ponto agressiva. A intenção realmente é mostrar um pouco do desespero da nossa categoria", disse Ribeiro, que viu a imagem satírica do governador nas redes sociais, em um grupo de direita. De acordo com o comerciante, a repercussão tem sido grande, embora ele ainda não tenha obtido retorno financeiro.A reportagem entrou em contato com o PSDB de Olímpia, que não quis se pronunciar, alegando desconhecer a propaganda. Procurado, o secretário estadual da legenda, Marco Vinholi, que também é secretário de Desenvolvimento Econômico do governo estadual, ironizou a promoção. "Na minha avaliação, poderiam dar mais do que 20% de desconto", disse.Em nota, a prefeitura de Olímpia disse que não compactua com a conduta praticada pelo comerciante, que utilizou a imagem do governador "de forma ofensiva e pejorativa". "O município informa que se trata de um ato particular, de um empreendimento privado, e já acionou as autoridades competentes, tendo em vista que a Administração repudia qualquer atitude de insulto e preza sempre pelo respeito".*Arthur Pazin/ Diário da Região