Quem for pego bebendo em ruas e praças pode ser multado em R$100; em caso de reincidência, o valor dobra

publicado em 25/01/2021

Consumir bebida alcoólica em lugar público durante lockdown pode render multa (Foto: Beto Morais/AT)

Uma das regras do lockdown, ou "toque de recolher", da fase vermelha do Plano SP proíbe o consumo de bebidas alcóolicas em vias e espaços públicos, incluindo praças.De acordo com o decreto do governo estadual, quem for flagrado desrespeitando a determinação pode receber uma multa de R$ 100. Já em caso de reincidência, o valor será dobrado.A fase vermelha da quarentena passa a valer das 20h às 6h em dias úteis a partir desta segunda-feira (25) na região DRS-XV, que abrange Votuporanga, Rio Preto e outros 98 municípios, e em todas as demais regiões do estado. A partir de hoje, fica permitido apenas o funcionamento de serviços essenciais.Vale destacar que as regras da fase vermelha também vão valer aos sábados, domingos e feriados, durante todo o dia, com restrições à noite e durante os finais de semana que valerão até o dia 8 de fevereiro.A mudança foi anunciada pelo governo de João Doria na última sexta-feira (22), após mais uma semana de piora nos indicadores de Covid-19 no estado.De acordo com o Plano SP de flexibilização econômica, durante a fase vermelha, podem operar apenas serviços essenciais.O atendimento presencial em lojas, restaurantes e lanchonetes fica proibido, mas serviços de delivery podem funcionar normalmente.