Manezinho do Livramento afirmou em discurso que só aceitou o desafio de disputar as eleições porque percebeu que esse mandato vai ser um dos mais importantes da história

publicado em 01/01/2021

O vice-prefeito, Manezinho, discursou dizendo que este será um dos mandatos mais importantes da história de Valentim (Foto: Câmara Municipal)

Fábio Ferreira

Ao tomar posse para o seu sexto mandato, anteriormente foram um mandato como prefeito, um como vereador, e agora o quarto como vice-prefeito, Manezinho do Livramento afirmou em discurso que só aceitou o desafio de disputar as eleições porque percebeu que "esse mandato vai ser um dos mais importantes da história para nossa cidade". O vice-prefeito eleito pregou ainda harmonia e união entre o Legislativo e Executivo para o bem de Valentim Gentil.

Sobre a importância deste mandato, Manezinho explicou que tudo isso deve-se a dias mais tranquilos na política do município. "Conseguimos ao longo do tempo aparar as arestas, acabar com as divergências, e enfim promover a união, a paz e a ordem. É normal que em uma eleição as disputas são por candidatos e partidos, mas isso acabou. Agora o nosso partido é Valentim Gentil".