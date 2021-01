Esse foi o 57° transplante de rim em crianças feito pelo Hospital de Criança e Maternidade (HCM)

publicado em 28/01/2021

Arthur Loyola foi diagnosticado com displasia renal (Foto: Divulgação)

Arthur Verati Loyola, de dois anos, diagnosticado com displasia renal, passou por um transplante de rim no Hospital de Criança e Maternidade (HCM) de Rio Preto. A cirurgia foi realizada no dia 10 de janeiro e esse foi o 57° transplante de rim em crianças feito pelo hospital.Isabel Verati, mãe do pequeno Arthur, da cidade de Rinópolis, descobriu a doença no filho precocemente e, após passar com ele um ano em tratamento em hospital de Presidente Prudente, foi encaminhada ao HCM para o procedimento.A Funfarme realiza transplante renal desde 1992.*Com informações do Extra.net