Grazielly Ferreira doou as mechas para o Hospital de Câncer de Catanduva antes da retirada de um tumor cerebral

publicado em 06/01/2021

A pequena Grazielly Ferreira, de 11 anos, decidiu doar os cabelos antes de realizar uma cirurgia no cérebro, no Hospital Padre Albino, em Catanduva (SP).Grazielly foi diagnosticada com um tumor cerebral e, antes da cirurgia, ela chamou os pais e conversou sobre a decisão de doar os cabelos para que outras crianças, assim como ela, tenham a esperança de se recuperar com mais autoestima.A mãe da pequena e a equipe de enfermagem ficaram comovidas com a coragem e com o espírito solidário da menina. Por isso, elas decidiram cortar uma parte do cabelo para fazer doação."Ficamos muito emocionadas com a postura madura e forte da 'Grazi' que, apesar da pouca idade, sua coragem deu mais força e tranquilidade tanto para a família quanto para nós. Por isso, resolvemos ajudar de alguma forma", disseram as profissionais Rafaela Barboza e Valéria Machado. "Minha filha sempre me fez entender o que é amor e, por amor, vamos enfrentar juntos esta fase", diz Érica, mãe da Grazielly.Logo depois da cirurgia, Grazielly ficou cerca de 16 dias internada no hospital até receber alta. Agora em casa, ela se recupera com o carinho e auxílio da família."Espero que a pessoa que for usar os cabelos doados pela nossa filha, sinta-se tão feliz como ela é. Não podemos deixar de agradecer a equipe de multiprofissionais e médica do Hospital Padre Albino, por ter nos acolhido e nos amparado nesse momento tão delicado da vida da nossa filha. Deus os recompense em saúde e alegrias", disse emocionado o pai Roberto Carlos Ferreira.*Com informações de SBT Interior