Segundo a PM, a suspeita é de que o homem tenha sido assassinado por outros moradores de rua

publicado em 21/01/2021

Corpo de morador de rua foi encontrado peito esmagado e PM suspeita de outros moradores de rua (Foto: Alex Pelicer/Gazeta de Rio Preto)

Um morador de rua foi encontrado morto com sinais de espancamento num posto de combustíveis em São José do Rio Preto na manhã de ontem.Segundo a PM (Polícia Militar), a suspeita é de que o homem tenha sido assassinado por outros moradores de rua.De acordo com o Corpo de Bombeiros, os funcionários do estabelecimento, que fica no Jardim São Paulo, encontraram a vítima caída com o peito esmagado e acionaram as equipes.Segundo os relatos, o homem tinha diversos ferimentos pelo corpo e não portava documentos.A perícia inspeciono o local e o corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), onde vai passar por exame necroscópico.Ainda de acordo com a corporação, as imagens das câmeras de segurança do posto serão analisadas e a polícia vai investigar o caso.