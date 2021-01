Depois da morte de Dum, no último dia 14, Sadala também faleceu por complicações da doença

publicado em 19/01/2021

Cardoso perdeu seu segundo vereador este ano para a Covid-19 (Foto: Redes sociais)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brFaleceu na madrugada desta terça-feira (19), aos 61 anos de idade, o vereador de Cardoso, Valdeci Casque dos Santos, o Sadala (PL), vítima das complicações causadas pela Covid-19. Ele é o segundo vereador da cidade a morrer este ano em razão da doença. No último dia 14, Bruno Ferreira de Carvalho, de 40 anos, mais conhecido como Dum (PSL), também não resistiu ao vírus.Assim como Dum, Sadala também era muito conhecido e querido na cidade, tanto que ele foi o quarto vereador mais votado de Cardoso nestas eleições, com 240 votos, e já tinha exercido outros dois mandatos antes disso.O vereador soube que estava contaminado dias antes da posse. Ainda bem de saúde, montou todo um aparato técnico em sua casa para tomar posse de forma virtual, mas pouco antes ele acabou passando muito mal e precisou ser socorrido às pressas.Desde então, ele estava internado em Catanduva e vinha apresentando melhora, até que nesta madrugado ele sofreu uma parada cardíaca e acabou falecendo. Sadala deixa a esposa Maria Helena e três filhos.Seu corpo foi sepultado às 14h desta terça-feira (19) no Cemitério de Cardoso.SuplenteCom a morte de Sadala, o primeiro sulente do PL, Cabo Borges, que teve 134 votos, deve assumir uma vaga na Câmara Municipal.