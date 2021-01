Em um discurso firme e direto, o prefeito reeleito, do PSDB, afirmou que seguirá governando o município com muita responsabilidade

publicado em 01/01/2021

Adilson Segura tomou posse ontem para o seu terceiro mandato frente a Prefeitura de Valentim Gentil (Foto: Câmara Municipal)

Fábio Ferreira

Adilson Segura, do PSDB, foi empossado na manhã de ontem, no Plenário "Gervásio Alves Pereira", da Câmara Municipal de Valentim Gentil, para o seu 3º mandato como prefeito de Valentim Gentil. Ao lado do vice Manezinho, o prefeito reeleito saudou os vereadores da nova legislatira, e em discurso firme e direto comemorou as finanças do Executivo e falou em mais quatro anos "governando com muita responsabilidade". A cerimônia solene de posse dos eleitos não contou com público presente e atendeu todas as recomendações de saúde em relação aos cuidados do coronavírus.

Ao discursar, Adilson Segura iniciou falando sobre sua trajetória política e sua satisfação em poder contribuir mais quatro anos como prefeito de Valentim Gentil. Este será o seu terceiro mandato como Chefe do Executivo, além de já ter sido vereador por três mandatos, e tendo presidido a Casa de Leis em duas oportunidades. "Precisamos muito que Deus nos dê saúde para que possamos desempenhar mais esse mandato com muita eficiência e capacidade. Eu me sinto feliz porque olho para cada um dos vereadores aqui e vejo comprometimento com nossa cidade", discursou.

O prefeito reeleito disse ser um apaixonado por Valentim Gentil e teceu comentários sobre a história política do município. "Valentim é uma cidade que tem muita coisa boa para acontecer. Uma cidade diferenciada, pois tivemos a sorte e felicidade de termos bons prefeitos. Temos uma história diferenciada de demais municípios da região. Nós tivemos grandes homens nessa história, que doaram o máximo de si pelo bem de Valentim Gentil. Também tivemos bons vereadores, com Câmaras extraordinárias. E isso tudo faz diferença", elogiou Adilson Segura.

Mesmo apesar da atual crise, por conta da pandemia, em que vive muitas cidades brasileiras, Adilson Segura disse ter motivos de sobra para comemorar as finanças em dia do município. "O município de Valentim Gentil não precisa ter vergonha de nenhum município da região, pois depois de recebermos o município em situação delicada, nós com união, com economia, com trabalho firme e sabendo dizer não, nós conseguimos colocar o município de pé denovo. Hoje temos nome para poder comprar em melhores condições, conseguimos abaixar valores e tudo isso tendo dignidade de estar cumprindo os nossos compromissos e pagando tudo dentro dos prazos corretos".

Ainda sobre as finanças, o Chefe do Executivo seguiu. "Nós tivemos muita responsabilidade e vamos continuar tendo. Sem essa responsabilidade hoje não estaríamos comemorando o fechamento da nossa contabilidade com um bom superávit. Sabemos que será um ano difícil, um 2021 delicado por conta da ressaca da pandemia, mas começamos o ano sabendo que nosso município já tem crédito para comprar melhorar e ser melhor administrado".

Sobre a manutenção de secretários e servidores, Adilson Segura foi enfático. "Os secretários continuam porque a atual administração foi reeleita. Isso demonstra que a população aprovou essa administração e por isso ela segue. Mas isso também não quer dizer que temos que dar continuidade naquilo que não está 100%. Vamos continuar com o que é bom e corrigir aquilo que for necessário".