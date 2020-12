Gaúchos trouxeram três caras novas. Paulistas contrataram mais quatro

publicado em 05/12/2020

A partida será transmitida ao vivo pela TV Brasil às 16h (horário de Brasília) (Foto: Vitor Soccol/Dinâmica Conteúdo/Divulgação SER Caxias)

O estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), recebe neste sábado (5) o primeiro jogo do confronto entre Caxias-RS e Mirassol-SP, pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelaàs 16h (horário de Brasília). A última vez que as equipes se enfrentaram foi em 2018, na primeira fase da série D, com vitória do Caxias por 2 a 0.Após a classificação para o mata-mata, os times foram ao mercado às pressas atrás de reforços. O prazo limite para inscrição de jogadores terminou na última quinta-feira (3). A equipe gaúcha já pode escalar três caras novas: o zagueiro Renato (ex-Canaã-BA), o meia Gabriel Davis (emprestado pelo Manaus) e o atacante Mazola (ex-Juventus-SP). O treinador Rafael Lacerda terá quatro ausências por conta do novo coronavírus (covid-19) - o clube não divulga os nomes - e duas por lesão (o lateral Argenta e o zagueiro Maílson). O volante Juliano, recuperado de contusão, retorna.O Mirassol fechou com quatro novos atletas, todos oriundos de times da Série C. Além do meia Rafael (ex-São José-RS), o time contratou três jogadores que estavam no Volta Redonda: o lateral Oliveira, o volante Heitor e o atacante João Carlos - que dividiu a artilharia do Campeonato Carioca deste ano com o atacante Gabigol, do Flamengo. O técnico Eduardo Baptista pode contar com o quarteto neste sábado, mas segue sem o goleiro Matheus Aurélio e o meia João Arthur, que se recuperam de lesões no joelho.

A partida de volta entre gaúchos e paulistas será no domingo (13), às 15h30, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP). Em caso de empate no placar agregado dos jogos, a decisão será nos pênaltis. Quem avançar terá pela frente o classificado do confronto entre Brasiliense-DF e Real Noroeste-ES.

Campanhas

O Caxias assegurou a classificação ao mata-mata na última rodada da primeira fase. Em casa, a equipe grená atropelou o São Caetano-SP por 6 a 0, com gols dos atacantes Bruninho (dois), Giovane Gomez (dois) e Claudinho e do volante Marabá, garantindo o terceiro lugar do Grupo 8, com 21 pontos. Com seis tentos, Giovane Gomez é o goleador do time gaúcho no campeonato.

Classificado na segunda fase com uma rodada de antecipação, o Mirassol poupou titulares na despedida do Grupo 7 e empatou sem gols com o Bangu-RJ. O Leão finalizou a chave na segunda posição, com 26 pontos e o segundo melhor ataque da Série D, com 31 gols. Com seis bolas na rede, o atacante Fabrício Daniel é o artilheiro do time paulista na competição nacional.



*Agência Brasil