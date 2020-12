Os comerciantes do município poderão trabalhar normalmente no período de 25 a 27 de dezembro e 1º a 3 de janeiro

publicado em 23/12/2020

Com a decisão, os comerciantes do município poderão trabalhar normalmente no período que foi barrado pela fase vermelha (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Prefeitura de Meridiano publicou nesta quarta-feira (23), em suas redes sociais, um comunicado informando que não irá aderir à fase vermelha e restrições decretadas pelo

Governo do Estado de São Paulo para o período de fim de ano. Com a decisão, os comerciantes do município poderão trabalhar normalmente no período de 25 a 27 de dezembro e 1º a 3 de janeiro.

“Informamos que em reunião com o Prefeito Municipal, ficou decidido que o Município de Meridiano não vai aderir as ‘medidas restritivas específicas’ contra o Covid-19 conforme a fase vermelha”, diz o comunicado.

Fase vermelha