Luciana Cordioli foi assassinada a facadas por J.S. N., de 18 anos,

publicado em 14/12/2020

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o suspeito abandona o corpo de Luciana em um terreno e foge com o carro dela

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar de Fernandópolis prendeu neste domingo (13) o passageiro acusado de matar a motorista de aplicativo de Jales, Luciana Cordioli, 41 anos. O suspeito, J.S. N., de 18 anos, foi encontrado por meio do registro de corridas da motorista junto à plataforma, bem como câmeras de segurança das proximidades de onde o corpo da vítima foi abandonado.De acordo com a ocorrência policial, Luciana teria sido acionada para uma corrida em Urânia (a 12km de Jales), onde entrou em seu carro o passageiro J.S. N. Após o início do trajeto, por motivos ainda a serem investigados, o criminoso atacou a profissional com uma faca, provocando diversas perfurações.Depois de matá-la, o assassino assumiu o volante e dirigiu até um loteamento em construção, na zona Norte de Fernandópolis, onde abandonou o corpo da vítima. Ele então dirigiu por mais alguns metros e abandonou o veículo nas proximidades da rodovia Euclides da Cunha.Luciana deixa dois filhos, os pais Valdir e Vera Cordioli, além de um vasto ciclo de amizades. Seu corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico e deve ser liberado para velório e sepultamento por volta das 10h.