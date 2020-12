Acidente foi registrado em Cardoso (SP). João Vitor estava internado desde o último dia 15 de novembro

publicado em 21/12/2020

João Vitor deixando o hospital ao lado da avó em Rio Preto (Foto: Arquivo Pessoal)

O menino de 8 anos que foi atropelado por um motociclista embriagado em Cardoso (SP) recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (21). João Victor estava internado no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto (SP).

De acordo com a Polícia Civil, o acidente aconteceu no último dia 15 de novembro. O piloto estava embriagado e tentou fugir sem prestar socorro à vítima, mas foi encontrado e preso.

Um laudo do Instituto de Criminalística (IC) apontou que o motociclista estava a pelo menos 75 km/h, enquanto o limite de velocidade da avenida é de 50 km/h. Além disso, a criança foi atingida por trás pela moto, que se arrastou por 40 metros.

O motociclista que atropelou a criança poderá responder por lesão corporal culposa, embriaguez na direção de veículo e fuga do local de acidente. Ele está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Riolândia (SP).



Acidente

O atropelamento aconteceu no domingo, dia 15 de novembro, dia do primeiro turno das eleições. De acordo com a Polícia Militar, a vítima, o irmão e a avó foram pegar latinhas em uma festa promovida para comemorar o resultado das eleições na cidade.



No caminho de volta para a casa da família, a criança, que estava de bicicleta, foi atropelada pelo homem e bateu a cabeça no asfalto. O acidente foi registrado no acostamento de uma avenida de Cardoso.



Em seguida, o motociclista, um eletricista de 42 anos, abandonou o veículo e tentou fugir a pé. No entanto, foi encontrado a poucos metros de distância da avenida.



Ainda segundo a Polícia Militar, ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mas um médico foi chamado e constatou a embriaguez. O eletricista foi preso em flagrante por lesão corporal culposa, embriaguez ao volante e fuga do local do acidente.

*G1.com