publicado em 21/12/2020

A GCM foi acionada e o suspeito foi encaminhado à delegacia, onde foi preso por violência doméstica e permaneceu à disposição da Justiça (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um jovem de 19 anos foi preso suspeito de agredir a mãe com pedaços de vidro. A ocorrência foi no sábado (19), em São José do Rio Preto.Segundo as informações obtidas no boletim de ocorrência, a GCM (Guarda Civil Municipal) recebeu uma denúncia sobre violência doméstica e foi à casa da vítima, de 44 anos.No local a equipe constatou que mãe e filha se trancaram no imóvel depois que o agressor, que seria usuário de drogas, se irritou porque pediu dinheiro para a mãe e ela negou.Em seguida, o rapaz quebrou uma porta de vidro, móveis e objetos da casa. Ele agrediu a mulher com cacos e a ameaçou.A GCM foi acionada e o suspeito foi encaminhado à delegacia, onde foi preso por violência doméstica e permaneceu à disposição da Justiça.*G1.com