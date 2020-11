Rosinei do Ivo e Oclair Bento se enfrentam nas urnas e o duelo foi pesado na campanha

publicado em 15/11/2020

Rosinei do Ivo e Oclair Bento se enfrentam nas urnas e o duelo foi pesado na campanha (A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDiferente de Valentim Gentil, onde cinco candidatos disputam a Prefeitura, em Parisi apenas dois se enfrentam nas urnas. Contudo, o clima é quase que de guerra entre os oponentes, a atual prefeita Rosinei do Ivo, do PSD, e o ex-prefeito Oclair Bento, do PSDB.O embate é uma reprise do último pleito, quando a atual prefeita venceu de forma apertada, com uma diferença de apenas 172 votos. E assim como em 2016 disputa está quente nos bastidores com vídeos e materiais de ataques para todos os lados.Rosinei vai para a reeleição com o mesmo companheiro de chapa da primeira eleição, o agricultor Deva. Já Oclair trocou o Cido da Caixa das últimas eleições pelo servidor público Municipal, Pardal.Para a disputa os dois candidatos terão ao seu lado uma legião de 27 candidatos a vereador, disputando os 2.608 eleitores da cidade.