Caso foi registrado na tarde desta terça-feira (17), no bairro Jardim do Trevo, em Araçatuba (SP)

publicado em 18/11/2020

Vizinho sofreu ferimentos ao socorrer bebê durante incêndio em Araçatuba (Foto: Rafael Ferraz/TV TEM)

A bebê de 7 meses que teve 70% do corpo queimado durante um incêndio em uma casa foi resgatada por um vizinho da família. O caso foi registrado na tarde desta terça-feira (17), no bairro Jardim do Trevo, em Araçatuba (SP).

De acordo com o vizinho Felício Alves, foi necessário abrir a janela e quebrar uma grade para que fosse possível retirar a criança do quarto. A família tinha mudado para casa há três meses.

“Estava sentado na frente da minha casa. A vizinha saiu correndo. Levantei, corri e vi o sofá pegando fogo na sala. Fiquei desesperado quando vi o incêndio e escutei a criança chorando no berço. Abri a janela e vi que tinha grade”, conta.

Depois de conseguir estourar a grade, Felício entrou no quarto pela janela, pegou a menina no colo e entregou para a mãe, que aguardava no lado de fora do cômodo.

“Não conseguia ver muita coisa. Só escutei a criança chorando. Estava uma fumaça muito escura. Precisei jogar um pouco de água para ver se esfriava. Queimei o ombro, as costas e as mãos na janela, que estava quente”, afirma.

Além da bebê de 7 meses, estavam na casa a mãe e outra criança de 3 anos. O menino também ficou ferido, mas com menos gravidade. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro de Araçatuba, medicado e liberado.

De acordo com Willian Inamoto, pai das duas crianças e marido da mulher que também estava na casa, ele ficou sabendo do incêndio enquanto estava trabalhando.

“Pediram para eu ficar calmo, mas eu fiquei desesperado e sai correndo, pensando na minha filha. O que perdemos não me importa. O que me importa é a vida da minha filha. O resto a gente corre atrás. Vamos recomeçar”, conta.

Incêndio

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado próximo de um sofá e se alastrou rapidamente pelo imóvel, que ficou completamente destruído. A Defesa Civil decidiu interditar a casa por conta do risco de desabamento.

Equipes dos bombeiros foram acionadas e fizeram o trabalho de rescaldo. A bebê de 7 meses foi socorrida e encaminhada à Santa Casa.

Em seguida, a vítima foi transferida para um hospital especializado em queimados de Catanduva (SP), município a mais de 200 quilômetros de Araçatuba.

Quarto onde menina dormia ficou destruído em Araçatuba — Foto: Divulgação/RegionalPress