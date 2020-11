Objetivo é determinar qual porcentagem da população teve contato com coronavírus

publicado em 07/11/2020

A Secretaria de Saúde de Rio Preto começou a testar para coronavírus a populaeção assintomática, em um inquérito sorológico para determinar qual a parcela dos moradores rio-pretenses que tiveram contato com o vírus e ainda não sabem. Além de alguns grupos específicos que serão contatados pela pasta, a população em geral também poderá procurar três pontos de testagem neste sábado e no próximo.Nos postos de coleta, deve-se manter o distanciamento social e utilizar máscara o tempo inteiro. O inquérito sorológico é importante para a Saúde saber qual porcentagem da população já foi contaminada e, assim, traçar estratégias de contenção da doença e perspectivas a respeito dos possíveis cenários da pandemia.Os testes são sorológicos, ou seja, feitos com o sangue dos indivíduos. Eles procuram pelos anticorpos, proteínas produzidas pelo organismo para combater o vírus. Os cerca de 20 mil testes disponíveis foram enviados pelo Instituto Butantan e a estimativa é que a testagem seja concluída até o dia 30 de novembro.Depois da coleta, a estimativa é que o resultado seja disponibilizado em uma semana. Neste sábado, 7, e no próximo, a testagem para a população acontecerá no Calçadão da Praça Ruy Barbosa entre 9h e 13h, na Unidade Básica de Saúde (UBS) Central (avenida Philadelpho Gouveia Neto, 316) entre 8h e 16h, e no Laboratório de Sorologia (rua Ipiranga, 291) entre 7h e 13h.É necessário estar com documento com foto e CPF e menores de idade somente poderão fazer o teste se estiverem com o responsável. Serão disponibilizadas senhas. Representantes de alguns públicos serão contatados pela Saúde para fazer os exames, pois são grupos expostos ao vírus ou de risco.De acordo com o secretário de Saúde, Aldenis Borim, este é o momento certo de fazer o inquérito sorológico, depois que o pico da doença já passou - o médico explica que, se fosse feito antes da alta circulação, a grande maioria dos resultados voltaria negativa. "Nós não zemos imunidade de rebanho porque nela não tem controle nenhum. Fizemos achatamento da curva, controle da liberação. Foi fazendo imunidade para quando não tem vacina, exposições e restrições da população de maneira que gradativamente vai se imunizando."*Diário da Região