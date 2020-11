Um dos fatores do crescimento da alta, segundo Vigilância Epidemiológica, seria o feriado de Finados, quando as pessoas se locomoveram e se aglomeraram mais

publicado em 21/11/2020

Andreia Negri, chefe da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto (Foto: Reprodução de vídeo da prefeitura)

A chefe da Vigilância Epidemiológica, Andreia Negri, descartou nesta sexta (20) qualquer possibilidade de Rio Preto adotar medidas mais rigorosas no combate ao novo coronavírus, como um lockdown.Os questionamentos sobre o tema surgem num momento em que a cidade começa a apresentar alta no número de novos casos e também de internações em enfermarias, especialmente nesta última semana epidemiológica, na comparação com a anterior."Observamos no município um leve aumento de casos internados em enfermaria. Os casos internados em UTIs seguem estáveis. Tanto que a nossa taxa de ocupação continua numa descendente, se estabelecendo entre 30% e 40%, que é uma taxa em que o serviço de saúde consegue dar uma boa resposta ao paciente que precisa desse tipo de atendimento”, diz Andreia.Uma coisa importante que vale ressaltar, segundo ela, é que esse leve aumento pode ser reflexo tanto do feriado de Finados, em que as pessoas se movimentaram e se aglomeraram mais."Então, pode ser esse aumento transitório, e aí volta a reduzir. Ou mesmo um aumento da doença. Estamos atentos aqui na Secretaria de Saúde e todas as medidas que forem necessárias serão adotadas”, completou.A chefe da Vigilância Epidemiológica voltou a reforçar, no entanto, a importância de as pessoas continuarem tomando todas as medidas de precaução, como máscara, higienização das mãos e isolamento social.Sobre a reclassificação no próximo dia 30, Andreia diz que os dados atuais indicam, apesar do leve aumento, fase amarela ou mesmo verde."Temos mais uma semana para avaliar a situação epidemiológica do município para saber exatamente sobre a possibilidade de ir ou não para uma outra fase.”Andreia afirmou também que Rio Preto está vivendo uma segunda onda da Covid-19. "O importante é que todos fiquem tranquilos, porque não teremos lockdown, os dados não aponta para que façamos um lockdown em Rio Preto, pelo menos para os próximos 20 ou 30 dias”, encerrou.*DLNews