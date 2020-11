Decisão foi tomada depois de uma comissão processante ser instaurada para investigar denúncias de possíveis irregularidades em uma licitação de transporte escolar

publicado em 06/11/2020

O prefeito de Américo de Campos (SP), Carlos Roberto Achiles, teve o mandato cassado pela Câmara Municipal. A decisão foi tomada depois de uma comissão processante ser instaurada para investigar denúncias de possíveis irregularidades em uma licitação de transporte escolar.

A denúncia pelo Legislativo foi acatada com seis votos a dois e cassou o prefeito na última segunda-feira (2). A vice Rosa Helena Miron já foi notificada oficialmente e deve assumir nos próximos dias.

De acordo com o setor administrativo da Prefeitura de Américo de Campos, a lei orgânica prevê que, em situações como essa, a chefe do departamento jurídico assuma o comanda do município até que a vice-prefeita assuma.

Após a notificação, Rosa Helena tem 10 dias para assumir. Ela é candidata à vereadora. Portanto, pode ter a candidatura impugnada se assumir o cargo de prefeita.

Em entrevista, o prefeito cassado afirmou que não cometeu nenhuma irregularidade e que vai recorrer da decisão.



*Com informações G1.com