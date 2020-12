Segundo a polícia, homem foi flagrado com três aves silvestres

publicado em 30/11/2020

As aves foram reintegradas em seu habitat, sendo as gaiolas e alçapões depositadas na sede do 2º Pelotão Ambiental de Votuporanga

A Polícia Ambiental apreendeu aves silvestres em cativeiro e armas de fogo dentro de uma casa, na noite de sábado (28), em Sebastianópolis do Sul (SP).De acordo com a corporação, uma equipe fazia patrulhamento, quando abordou dois homens em um carro. Um deles desceu com uma gaiola e entrou em um imóvel.Os policiais foram até o local e viram que na gaiola havia uma ave da fauna silvestre da espécie “coleirinho-papa-capim”. Indagado, o morador informou que seu irmão tinha mais aves.A equipe foi autorizada a entrar na casa, onde foram achadas mais duas aves da mesma espécie em um quarto, que estavam mantidas irregularmente em cativeiro, além de duas armadilhas do tipo “Alçapão” usadas para captura de pássaros.Em outro quarto foram achadas duas espingardas, sendo uma de calibre 32 e uma carabina de pressão aparentemente com o cano adulterado para calçar munição calibre 22 sem marca aparente.O responsável pelas aves e armas foi até o imóvel, entregando ainda dois cartuchos deflagrados e um intacto de calibre 32, além de seis cartuchos intactos de calibre 22.Ainda de acordo com a polícia, diante das armas e munições encontradas, o homem foi levado ao plantão policial, onde foi autuado por posse de arma. Não foi arbitrada a fiança.Com relação às aves foi lavrado auto de infração ambiental (multa simples) no valor de R$ 1.500.Ainda de acordo com a polícia, as aves foram reintegradas em seu habitat, sendo as gaiolas e alçapões depositadas na sede do 2º Pelotão Ambiental de Votuporanga.*G1.com