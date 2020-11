O anúncio será realizado na segunda-feira, 30, pelo governador João Doria

publicado em 28/11/2020

João Doria durante o pronunciamento na coletiva de imprensa

A região do Departamento Regional de Saúde (DRS) de Rio Preto deve permanecer na fase amarela do Plano SP, em anúncio que será feito pelo governador em coletiva de imprensa marcada para a segunda-feira, 30.

Só haverá uma mudança de fase caso, devido ao crescimento de casos em todo o Estado, o Comitê de Contingência do Coronavírus decida por uma medida mais radical. Pelos números, a região fica no amarelo e pode até avançar para a fase verde.

Os números para a reclassificação de segunda-feira vão considerar o período entre o dia 16 de novembro e o domingo, 29. Só ocorreria uma mudança drástica de fase caso entre hoje (28) e amanhã alguma variação muito atípica seja registrada.

Segundo os dados registrados nesta sexta-feira, 27, os casos, óbitos e internações tem apresentado queda mensal de %, % e % respectivamente.

Para o avanço à fase verde não basta apenas a queda dos índices. Também é necessário que as internações estejam abaixo de 40 a cada 100 mil habitantes e os óbitos abaixo de 5 a cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

De acordo com a população da região, para que os indicadores sejam de fase verde, nos 14 dias não pode haver mais de 628 internações e 79 óbitos. Com esses números as internações ficam abaixo de 40 e os óbitos abaixo de 5 a cada 100 mil habitantes.

A região tem acumulados, desde a segunda-feira, 16, até esta sexta-feira .. óbitos e ... internações.

João Gabbardo, secretário-executivo do comitê de contingência falou sobre a recomendação de medidas restritivas devido ao aumento de caos, mas afirmou que o Plano SP continuará normalmente por decisão do governador.

"Efetivamente, na terça-feira houve uma reunião do centro de contingência – e o centro de contingência, por maioria, aprovou encaminhar ao governo do estado algumas recomendações que dizem respeito ao aumento de restrições, algumas medidas que poderiam ser tomadas", disse Gabbardo em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (26).

"O governo recebeu essas solicitações do centro de contingência ontem, quarta-feira, e entende que essas sugestões estão embutidas dentro do Plano São Paulo e do novo 'faseamento' que vai ocorrer na segunda-feira. Então, se espera até segunda-feira, com a análise dos dados desta última semana, para dar andamento no Plano São Paulo normalmente", completou.

NÚMEROS PODEM PIORAR

A região do Departamento Regional de Saúde de Rio Preto é a terceira com maior índice de contágio por coronavírus no Estado de São Paulo. O dado foi obtido na plataforma InfoTracker, mantida em conjunto pela USP e pela UNESP.

Em 16 das 22 subregiões do estado, o índice de contágio (RT), que aponta quantas pessoas serão contaminadas por um infectado e ajuda a estimar a velocidade de transmissão da doença, está acima de 1. O número deve estar sempre abaixo 1 para que a tendência de queda de casos se mantenha.

Na região o índice é de 1,91 Rt, ficando atrás apenas dos DRS de Presidente Prudente (2,19) e Taubaté (2,04). São Paulo capital está com índice de 1,54.



*O Extra.net (Gustavo Jesus)