Segundo informações preliminares, vítima seguia na contramão quando se chocou contra o veículo, que teve perda total pós pegar fogo

publicado em 19/11/2020

Um motociclista morreu após bater de frente com um ônibus intermunicipal, na noite desta quarta-feira (18) em Rio Preto. Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu às margens da rodovia Washington Luís, na avenida Alfredo Folchini, próximo ao Hotel Michelangelo.

De acordo com informações preliminares da Expresso Itamarati, empresa responsável pelo ônibus, o motociclista seguia na contramão quando se chocou contra o veículo. Segundo a empresa, o motorista teria tentado desviar, imediatamente, mas a vítima acabou sendo atingida.

Ainda de acordo com a Itamarati, com o acidente, o veículo pegou fogo, ficando integralmente atingido pelas chamas. A empresa informou também que apesar do ocorrido, o motorista e os passageiros que seguiam no coletivo estão bem.

*Diário da Região