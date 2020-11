O corpo da médica proctologista Silvia Borges foi encontrado em uma propriedade rural em Macedônia

publicado em 20/11/2020

Silvia mantinha um consultório médico em Fernandópolis (Foto: Reprodução)

Na manhã desta sexta-feira (20) o corpo da médica proctologista Silvia Borges foi encontrado em uma propriedade rural em Macedônia, na região de Fernandópolis.Silvia mantinha um consultório médico em Fernandópolis, mas foi muito conhecida por prestar serviços no município de Mira Estrela e no AME de Jales.Informações extra-oficiais apontam para um possível infarto, porém a causa da morte ainda está sendo investigada, já que o corpo foi encaminhado ao IML de São José do Rio Preto.