publicado em 18/11/2020

Um jovem de 25 anos morreu nesta segunda-feira (16), no Hospital de Base de Rio Preto, após se engasgar com um comprimido de medicamento em casa. Ele foi socorrido por familiares, que o levaram para a UPA Tangará, e depois encaminhado para o HB.De acordo com as informações do boletim de ocorrência registrado, Lucas Vieira Reis é natural de Londrina e morava no São Francisco, em Rio Preto.Segundo o histórico da vítima, ela era paraplégica e tinha dependência parcial para atividades básicas. Ao se engasgar teve insuficiência respiratória e evoluiu para perda de consciência.Familiares o encaminharam até a UPA Tangará, mas de lá foi transferido para o Hospital de Base onde foi constatada morte encefálica do jovem, já na madrugada desta terça (17).O corpo de Lucas será enterrado às 17h desta terça no cemitério São João Batista, em Rio Preto.*DL News