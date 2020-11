O caso aconteceu na avenida Domingos Falavina, altura do bairro Jardim Marajó, em Rio Preto

publicado em 20/11/2020

O caso aconteceu na avenida Domingos Falavina, altura do bairro Jardim Marajó, em Rio Preto (Foto: Reprodução)

Ao tentar fugir de um posto de combustíveis sem pagar pela gasolina, um homem foi agredido por duas garotas de programa, acabou detido pelo frentista e só foi liberado quando a mãe dele compareceu no estabelecimento para pagar pelo abastecimento.O caso aconteceu na avenida Domingos Falavina, altura do bairro Jardim Marajó, em Rio Preto. Quem registrou o boletim de ocorrência foi o frentista que atendeu o fujão.Ele contou que o homem estacionou um Voyage branco na bomba de abastecimento e solicitou R$ 40 de gasolina. O motorista estava acompanhado de duas garotas de programa, sendo que uma delas saiu do veículo enquanto o carro era abastecido.Aproveitando-se da distração do funcionário, o motorista acelerou o carro com a mangueira de combustível ainda acoplada no tanque, provocando danos no equipamento.Ao acessar a avenida, ele passou a ser agredido pela profissional do sexo que ficou dentro do carro, teve de parar o veículo e acabou alcançado pela segunda garota de programa, que correu atrás do Voyage e também agrediu o “cliente”.A Polícia Militar foi acionada e o homem, que não tinha dinheiro, ligou para a mãe. A mulher compareceu no posto e pagou pelo abastecimento.O funcionário foi orientado a comparecer na Central de Flagrantes a fim de que o motorista do Voyage seja processado criminalmente pelos danos provocados na bomba.Apenas o nome dele foi mencionado no documento. Não há informações de idade, nem profissão*Com informações CBN Grandes Lagos