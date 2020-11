Segundo a vítima, o perito teria pedido dinheiro para que ela fosse aprovada do exame prático; caso será apurado pelo Detran

publicado em 13/11/2020

Um promotor de vendas de 35 anos denunciou por corrupção passiva um perito durante exame prático de habilitação em Rio Preto. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira, 12, no Jardim Caparroz. A vítima arma em boletim de ocorrência que o perito chegou a armar que se ela desse alguma quantia em dinheiro, seria aprovada no exame.

Segundo relatos do promotor de vendas à polícia, ele estava fazendo o percurso para ser aprovado e tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em um determinado momento do trajeto, a vítima arma que o perito informou que tinha reprovado cinco pessoas e disse ainda que se o homem entregasse uma quantia em dinheiro, a vítima seria aprovada no exame prático.

De acordo com a vítima, após a situação, ela acabou errando no percurso e foi reprovada. O promotor de vendas conversou com o instrutor e ambos foram até a comissão organizadora e denunciaram o caso. A vítima registrou a denúncia e foi orientada a também fazer um boletim de ocorrência.

Em nota, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran), armou em nota que o examinador de provas não é funcionário direto do órgão e sim, credenciado por meio de edital.