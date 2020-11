Pane no sistema do governo federal inviabiliza atualização de dados e atrasa nova classificação; por outro lado, governo alerta para aumento do número de internações, indicando que pandemia continua

publicado em 17/11/2020

Governador de São Paulo, João Doria (Foto: Divulgação/ Governo do Estado de São Paulo)

A região de Rio Preto permanece na fase amarela do Plano São Paulo. O governo estadual adiou a avaliação das regiões por causa de uma instabilidade no sistema de dados do Ministério da Saúde que inviabilizou a atualização de números decisivos, como a taxa de internações de cada região. A atualização estava prevista para esta segunda-feira, 16, e foi adiada para o dia 30 de novembro. A expectativa era que a região pudesse avançar para a fase verde, que permite maior flexibilização econômica.

Rio Preto foi para a fase amarela em 4 de setembro, após ficar na fase laranja desde o início do Plano, em maio. "Nós internamente achávamos que isso (o adiamento) seria uma possibilidade, porque nós ficamos sem os dados das regiões o tempo todo, então a gente imaginava que o que dependesse de dados do Ministério seria impossível colocar no Plano São Paulo", afirmou Aldenis Borim, secretário de Saúde de Rio Preto. Na sexta-feira, 13, ele havia dito durante live que a região estava mais perto do verde do que de regredir para o laranja, mas havia adiantado que a Secretaria de Saúde não estava conseguindo monitorar os dados regionais.

Os dados apresentados durante a coletiva do governo do Estado desta segunda-feira, 16, mostraram Rio Preto com uma quantidade de internações "amarela". Aldenis acredita que sejam dados antigos, que não puderam ser atualizados pela pane do sistema. Embora o monitoramento regional não esteja sendo feito, ele arma que os hospitais das cidades não estão lotados de pacientes com Covid-19. "A Santa Casa é a última a cair, atende Rio Preto, fechamos várias unidades. O referencial da região pra gente é o Hospital de Base e ele não tem movimento hoje que mostre que a região está ruim, nas últimas semanas caiu muito." A expectativa, segundo o médico, é que no dia 30 a

região avance para a fase verde.

Mudança na educação

Os decretos regulamentando a abertura econômica em Rio Preto tinham validade até esta segunda-feira, 16. A reportagem apurou que as regras permanecem iguais para o comércio e outros serviços, mas haverá uma mudança na educação. Até agora, a Prefeitura de Rio Preto estava autorizando somente atendimento individualizado e reforço para serem realizados presencialmente. As aulas tinham que ser todas online para os alunos da educação infantil e do fundamental, tanto na rede pública quanto na rede privada.

A partir do decreto, as escolas seguirão o Plano São Paulo e poderão voltar a ter aulas presenciais para alunos do ensino infantil e fundamental se houver um acordo entre

pais e gestão e desde que não se ultrapasse o limite de 35% do total de alunos em sala de aula. Com relação à rede municipal, a Secretaria de Educação já havia informado que só retomará as aulas presenciais para essa faixa etária no próximo ano.

A fase verde do Plano São Paulo amplia para 60% a ocupação máxima permitida em restaurantes e eventos, por exemplo, e não determina que o comércio deve atuar em horário reduzido, mas ainda restringe atividades e exige o cumprimento de protocolos de segurança.

Borim destaca que a pandemia não acabou, ainda que tenha havido diminuição no número de casos e a flexibilização. "A pandemia não só não acabou como ela tem assustado tanto no exterior como na capital de São Paulo. Isso mostra que o vírus está circulando no mundo todo, inclusive no nosso Estado." O governo estadual admitiu o aumento de internações de pacientes com suspeita e coronavírus confirmado na

semana que vai de 8 a 14 de novembro. "Todas as medidas de distanciamento, do uso de máscara, da higiene pessoal têm que ser mantidas", reforça Borim.

*Diário da Região