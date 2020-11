Toni Bomba foi condenado mês passado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos e quatro meses de prisão em regime fechado

publicado em 25/11/2020

Toni Bomba foi preso no Paraguai (Foto: Arquivo Pessoal)

O ex-prefeito de Urupês (SP), Antônio da Silva Oliveira, mais conhecido como Toni Bomba, foi preso nesta terça-feira (24) em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Toni foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos e quatro meses de prisão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável contra uma enteada. Ele era considerado foragido da Justiça do Brasil desde o início do mês passado.

De acordo com o delegado seccional de Novo Horizonte (SP), Éder Galavoti, que coordenou a operação para prender o ex-prefeito, Toni foi encontrado em uma fábrica de lajes.

Ele foi preso pela Polícia Nacional do Paraguai, negou que estava foragido da Justiça brasileira e afirmou que se mudou para Pedro Juan Caballero por conta do trabalho.

Ainda segundo Éder Galavoti, a suspeita é de que um dos filhos de Toni faça faculdade de medicina em Ponta Porã.

Na noite desta terça-feira, a Justiça do Paraguai entregou o ex-prefeito para a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul.



