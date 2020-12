O secretário Jean Gorinchteyn ainda afirmou que, se houver aumento de casos e óbitos, “seguramente medidas mais austeras e restritivas serão adotadas” a fim de garantir vidas. Já Patrícia Ellen, secretária de Desenvolvimento Econômico, foi mais enfática ao garantir que, se necessário, regiões poderão voltar à fase vermelha -a mais restritiva do Plano São Paulo. Além do secretário, o governador João Doria (PSDB) e os demais membros do comitê reforçaram que a população não deixe de lado o uso da máscara e as medidas de distanciamento social, além de evitar aglomerações.