As famílias contempladas com as 107 casas construídas em Álvares Florence não conseguem ter tranquilidade. Depois de esperar e batalhar praticamente um ano para conseguir entrar nas residências, agora a luta é para ter energia elétrica, algo que os imóveis ainda não possuem.

O jornal A Cidade tem acompanhado a “saga” das famílias comtempladas com as unidades habitacionais. Tudo começou em junho do ano passado, quando foram abertas as inscrições para o sorteio de 107 moradias e no dia 27 de julho as famílias foram sorteadas. O conjunto habitacional foi construído pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) em parceria com a Prefeitura Municipal de Álvares Florence e o investimento foi de R$ 12 milhões.

Na última terça-feira, após uma espera de aproximadamente um ano, as casas foram entregues, porém não há energia elétrica. As famílias, que criaram um grupo no WhatsApp, estão revoltadas com a situação. “Tem gente morando lá à luz de velas, porque já fez as mudanças e não vai levar de volta”, relatou uma das contempladas.

Outra mulher observou que “sem energia elétrica não dá para fazer nada”. “É uma falta de respeito com a gente”, acrescentou.

O questionamento que as famílias fazem é: “por que as casas foram entregues sem energia elétrica”. “Olha, é difícil entender algo assim. Nós esperamos um ano, agora entramos na casa, mas estamos sem energia, isso aqui virou mesmo uma novela”, comentou uma moradora.

