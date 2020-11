Filha disse para o pai que suspeito a chamou até a chácara onde mora e, no local, foi abusada sexualmente

publicado em 24/11/2020

O homem foi preso e vai responder pelo crime. A menina passou por exames no Hospital da Criança e Maternidade (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Um empresário de 31 anos foi preso na noite deste domingo, 22, suspeito de estuprar uma menina de 11 anos em uma chácara em Ibirá. Um boletim de ocorrência por estupro de vulnerável foi registrado.Segundo o boletim, a Polícia Militar foi acionada pelos pais para comparecer na chácara onde moram. Eles contaram aos policiais que, durante a tarde, estiveram na chácara do suspeito em um churrasco.Quando chegaram em casa no fim do dia, os pais falaram para menina ir dormir, mas ela quis ficar na sala vendo vídeos no celular. O pai acordou durante a noite e percebeu que a filha não estava mais na sala.O pai resolveu ir até a casa do suspeito - que fica a dois quarteirões da chácara dele - e viu os dois no quarto, mas não conseguiu ouvir o que falavam. Ele então voltou para casa e chamou a polícia.Quando o pai já estava em casa, a filha chegou assustada e disse que o homem mandou mensagem a convidando para voltar até a chácara, que ele teria algo para contar a ela. Ao chegar ao local, ele a segurou e passou a mão nas suas partes íntimas e a beijou. A menina ainda conta que na primeira oportunidade que teve saiu correndo da chácara.O homem foi preso e vai responder pelo crime. A menina passou por exames no Hospital da Criança e Maternidade.*G1.com