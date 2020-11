João Vitor retornava da prainha com a avó e seu irmão quando acabou sendo atropelado por um motociclista embriagado

publicado em 18/11/2020

Lara Giolo

Estagiária sob supervisão

No domingo (15), por volta das 21h, o pequeno João Vitor, sua avó e seu irmão retornavam da prainha de Cardoso após pegarem latinhas para vender e ajudar nos custos de casa, quando o garoto acabou sendo atropelado por uma moto. João perdeu muito sangue, estava de bicicleta e foi jogado na sarjeta. Já o motorista da moto ficou desacordado, também sofreu esfoliações e apresentava sinais de embriagues.

João Vitor teve traumatismo craniano, sofreu esfoliações, fraturou o braço e foi transferido para o Hospital de Base de Rio Preto. No momento ele está estável na UTI. Devido seu estado de saúde, conhecidos e pessoas que ajudaram socorrê-lo, promovem uma campanha solidária para ajudar a família com os gastos.

A avó de João Vitor paga aluguel, cuida dos dois netos e é bolsista. Muitos moradores de Cardoso já os conheciam por razão deles sempre pegarem latinhas na cidade. Jéssica PereiraInamorato, chegou no momento do acidente e também foi uma das pessoas que teve a ideia de idealizar a campanha para ajudar a família, principalmente a avó, Aparecida Martins, que necessita de dinheiro para se manter em Rio Preto, até que João Vitor esteja bem para voltar para casa.

Segundo Jéssica, a campanha vem tendo bastante retorno e a avó, apesar de triste está muito agradecida com todas as doações e demonstrações de carinho que vêm recebendo.