Caminhão arrebenta o portão e bate na casa, além de acertar uma árvore

publicado em 18/11/2020

Caminhão invadiu casa após motorista sair do veículo em Rio Preto (Foto: Arquivo Pessoal)

Um caminhão desgovernado atingiu uma casa na manhã desta quarta-feira, 18, no bairro Vila Angélica, em São José do Rio Preto (SP). A câmera de segurança da casa registrou o momento do acidente, na Rua Totó Duarte.

Na imagem é possível ver o caminhão entrando na rua e o motorista para o caminhão. Ele desceu do veículo e, alguns segundos depois, o caminhão começou a descer a rua desgovernado.

O caminhão arrebentou o portão e bateu na casa, além de acertar uma árvore. Na imagem, é possível ver o motorista correndo atrás do caminhão.

Ninguém ficou ferido. Segundo a dona da casa, os moradores estavam dormindo na hora do acidente. O motorista disse para ela que saiu do caminhão para pegar um toco para colocar no veículo. O caminhão já foi retirado da casa.



*G1.com