Segundo informações extraoficiais, um caminhão pranchão que carregava um retro escavadeira arrastou os fios, o que provocou a queda do poste

publicado em 23/11/2020

A via está interditada pela Prefeitura e Policia Militar (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Um poste de energia elétrica destruiu um veiculo estacionado na avenida Carlos Barozzi, no bairro Brasilândia em Fernandópolis, na manhã desta segunda-feira (23).Segundo informações extraoficiais, um caminhão pranchão que carregava um retro escavadeira arrastou os fios quando passava em frente a uma loja de materiais para construção, o que provocou a queda do poste sobre um veículo. O Fiat/Argo, com placas de Fernandópolis ficou totalmente destruído e tem seguro. Além disso, duas mulheres conversavam ao lado do veiculo minutos antes do acidente.A via está interditada pela Prefeitura e Policia Militar.*Com informações Região Noroeste