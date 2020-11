O caso será investigado

publicado em 23/11/2020

(Foto: Imagem Ilustrativa/Batalhão do Corpo de Bombeiros)

Uma ferramenta usada pelo Corpo de Bombeiros foi furtada durante atendimento de uma ocorrência no bairro Jardim Residencial Vetorasso, em Rio Preto. O crime foi no dia 18 de novembro, mas foi registrado na Central de Flagrantes na manhã deste sábado (21).

De acordo com informações do registro policial, uma equipe dos Bombeiros foi acionada via Copom para comparar na avenida Monte Aprazível para retirar árvores derrubadas com a chuva.

Enquanto a corporação cortava as árvores, uma serra elétrica foi furtada de uma das gavetas da viatura. O caso será investigado.



*O Extra.Net