Caso aconteceu em uma fazenda na região de Araçatuba

publicado em 13/11/2020

Um adolescente de 16 anos e um cavalo morreram afogados nesta quinta-feira, 12, em uma fazenda em Guzolândia, região de Araçatuba.A reportagem do sbtinterior.com apurou com a Polícia Militar que o adolescente morava com a família nessa fazenda onde o pai dele é caseiro.Ainda segundo a PM, o menino estava andando a cavalo quando, por motivos a serem apurados, caiu com o animal dentro de um açude.O Corpo de Bombeiros fez o resgate do menino e do cavalo, mas os dois não resistiram.O corpo do menino foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.Fonte:sbtinterior.com