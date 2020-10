O Corpo de Bombeiros que esteve no local atendendo a ocorrência na obra que desabou

publicado em 10/10/2020

Uma forte onda de ventos que passou por Fernandópolis na tarde desta sexta-feira (9) fez estragos na cidade. Parte de uma obra caiu e será interditada pela Defesa Civil.De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Fernandópolis, Edmar de Oliveira, ventos de 30 a 40 quilômetros atingiram o perímetro urbano, provocando além da queda de parte do prédio em construção, a queda de árvores na Cohab Antonio Brandini.O Corpo de Bombeiros que esteve no local atendendo a ocorrência na obra que desabou. Em seguida, a equipe se descolocou para a ocorrência na Cohab Antonio Brandini.*Cidadão.Net