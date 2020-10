Pela quarta vez consecutiva, a região não contabilizou boletins ou vítimas de roubo seguido de morte em um mês de setembro

publicado em 27/10/2020

Pela quarta vez consecutiva, a região não contabilizou boletins ou vítimas de roubo seguido de morte em um mês de setembro (Foto: Reprodução/Cidadão.Net)

A região de São José do Rio Preto terminou o mês de setembro com redução nos casos e vítimas de homicídio dolosos e nos estupros. Também houve queda em todas as modalidades de furtos e nos roubos em geral e de carga. No período não foram registrados latrocínios, roubos a bancos ou extorsões mediante sequestro. Os números constam do relatório divulgado nesta segunda-feira pela secretaria Estadual da Segurança Pública.As mortes intencionais, tanto a quantidade de ocorrências como de vítimas, passaram de dez para sete, se comparados os meses de setembro de 2019 e 2020. Com isso, as taxas dos últimos 12 meses (de outubro de 2019 a setembro de 2020) ficaram em 5,08 casos e vítimas de homicídio doloso para cada grupo de 100 mil habitantes.Pela quarta vez consecutiva, a região não contabilizou boletins ou vítimas de roubo seguido de morte em um mês de setembro.No período houve 45 casos de estupros, ante 57 no mesmo mês de 2019. A diferença foi de 12 registros e a redução de 21,1%.Em Fernandópolis, os números registraram queda. O número de furtos ficou em 38, contra 45 no mês de agosto. Não foi registrado nenhum furto de veículo em setembro e apenas dois roubos foram notificados. Houve queda dos casos de tráfico de drogas. Em setembro foram 10 ocorrências contra 14 em agosto.O indicador de furtos em geral apresentou a menor quantidade da série histórica, iniciada em 2001, e foi a primeira vez que a quantidade ficou abaixo de mil em um mês de setembro. O número passou de 1.720 para 917 – queda de 46,7%.Nos furtos de veículo o recuo foi de 19,7%, passando de 117 para 94 – 23 a menos.Os roubos de veículos permaneceram estáveis, com cinco casos – a menor quantidade ao lado de setembro de 2019. Os roubos a bancos, por sua vez, ficaram zerados pela 19ª vez na série.Desde 2001 a região não apresenta boletins de extorsão mediante sequestro.O trabalho das polícias paulistas na região de São José do Rio Preto, em setembro, resultou em 584 prisões e na apreensão de 28 armas de fogo ilegais. Também foram registrados 196 flagrantes por tráfico de entorpecentes.*Cidadão.Net