Suspeito de cometer o crime é o namorado da mãe da vítima

publicado em 13/10/2020

A Polícia Civil vai investigar suposto estupro contra uma menina de 9 anos, no bairro Parque da Liberdade IV, em Rio Preto. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, o crime aconteceu na tarde do domingo (11). O suspeito é o namorado da mãe da criança.



De acordo com a PM, a mãe da vítima teria saído para trabalhar e deixou as duas filhas menores de idade – uma de 9 anos e a outra adolescente - aos cuidados do namorado. Horas depois, a mulher recebeu uma ligação da vizinha informando que as meninas estariam pedindo ajuda.



O estupro, ainda de acordo com a PM, teria sido consumado. A menina de 9 anos teria sido estuprada dentro da casa. O suspeito fugiu em uma moto.



A ocorrência foi apresentada da Central de Flagrantes.



*Região Noroeste