Grupo Cidade de Comunicação entrevista na segunda-feira (26) o atual prefeito de Valentim Gentil e candidato à reeleição, Adilson Segura (PSDB),para apresentar suas propostas

publicado em 24/10/2020

O tucano Adilson Segura, atual prefeito de Valentim Gentil e que concorre a reeleição pela segunda vez, é o próximo sabatinado pelo Grupo Cidade (Foto: Divulgação/Campanha)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Dando sequência na série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região, o Grupo Cidade de Comunicação entrevista na segunda-feira (26) o atual prefeito de Valentim Gentil e candidato à reeleição, Adilson Segura (PSDB),para apresentar suas propostas.

Como os candidatos que passaram pela sabatina e se apresentaram ao eleitorado do município vizinho, Claudinei do Skinão (PSL), Izaque Caldeira (Cidadania) e Sérgio Ladeira (PL), Adilsontambém tem disponibilizado 16 minutos e 36 segundos para apresentar as propostas e responder as questões enviadas, bem como os questionamentos da bancada e de seus adversários.

Segura, hoje, candidato a reeleição na Prefeitura de Valentim Gentil, também disputou o mandato em 2012, tendo perdido para a Rosa Caldeira (PP), na ocasião com a diferença de 561 votos. Em 2008, de cara foi eleito pelo mesmo partido (PSDB) com o vice-prefeito, Padre Luiz de Souza Dias. Além disso, ingressou na vida pública como vereador e ficou por três mandatos, de 1992 a 2004, presidindo a Câmara Municipal por dois períodos e os outros como secretário.

O candidato irá responder as perguntas da bancada e dos eleitores enviadas por meio das nossas redes sociais ou do WhatsApp. Não é permitido o anonimato, portanto, para enviar uma pergunta o representado deverá se identificar com: nome completo, bairro de onde está falando e telefone para contato.

Também não serão permitidas ofensas aos candidatos e as perguntas serão previamente selecionadas por nossa equipe de reportagem.Além disso, ele responderá a uma pergunta de cada um de seus adversários. Não serão permitidas ofensas diretas e nem perguntas baseadas em Fake News.