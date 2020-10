O rapaz, que trabalha como servente de pedreiro, sofreu uma queda no trabalho e, por conta dela, passou a sentir dores em um dos olhos

publicado em 10/10/2020

Um morador do Jardim América, de apenas 20 anos, está acionando o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Jales (Consirj) e a Prefeitura de Jales na Justiça, com uma ação de danos morais onde solicita R$ 150 mil de indenização.O mote para a ação – protocolada no dia 03 de outubro – foi um suposto erro médico.Sucedeu assim: o rapaz, que trabalha como servente de pedreiro, sofreu uma queda no trabalho e, por conta dela, passou a sentir dores em um dos olhos. Levado à UPA, ele foi atendido por um clínico geral e mandado de volta para casa.No dia seguinte, diz o rapaz, a situação tinha piorado e ele então procurou uma especialista que, depois de examiná-lo, o encaminhou para São José do Rio Preto. Em Rio Preto, ele teria ficado sabendo que já era tarde demais. A retina tinha descolado e a visão do olho esquerdo já estava perdida.O rapaz está sendo representado pelo advogado Juliano Mattos. O ilustre causídico argumenta que seu cliente perdeu a visão por erro médico.*Região Noroeste