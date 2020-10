Suspeito estava dentro de ônibus que saiu de Cuiabá (MT) com destino a São José do Rio Preto (SP)

publicado em 26/10/2020

Polícia Rodoviária encontrou 24 tabletes de maconha com passageiro de ônibus em Jales (SP) (Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária)

Um homem foi preso em flagrante com 24 tijolos de maconha, uma pistola calibre 380 e munições, na Rodovia SP-320, em Jales (SP), na tarde de sexta-feira (23).

De acordo com a Polícia Rodoviária, a equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) realizou fiscalização em um ônibus que saiu de Cuiabá (MT) com destino a São José do Rio Preto (SP).

Ao se deparar com o nervosismo de um passageiro do ônibus, a polícia fez a revista da mala de viagem. Nela foram encontrados 24 tabletes de maconha e uma pistola calibre 380, além de 20 munições do mesmo calibre.

As drogas e armas apreendidas foram encaminhadas à perícia e o suspeito foi preso em flagrante.



*G1.com