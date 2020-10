Após os trabalhos da Polícia, o preso foi encaminhado para o CDP de Riolândia, e ficou à disposição da Justiça

publicado em 20/10/2020

"Duca" era procurado por roubo, com Mandado de Prisão expedido pela 2ª Vara da Comarca de Ubatuba, com sentença de 4 anos e 8 meses, em regime fechado (Foto: Reprodução/Polícia Civil)

Na tarde de ontem os policiais civis da DIG de Votuporanga prenderam um foragido do litoral Norte de São Paulo. Após trabalho de investigação desenvolvido pela especializada, W. R. N., vulgo "Duca", de 37 anos de idade, foi localizado e abordado, quando saía de uma residência no Bairro Vila América."Duca" era procurado por roubo, com Mandado de Prisão expedido pela 2ª Vara da Comarca de Ubatuba, com sentença de 4 anos e 8 meses, em regime fechado.Após os trabalhos da Polícia, o preso foi encaminhado para o CDP de Riolândia, e ficou à disposição da Justiça.*Com informações VotuporangaTudo