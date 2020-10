Convidado da noite, Luciano Lima Figueiredo, é advogado, docente, palestrante e um dos autores do livro Manual de Direito Civil

publicado em 05/10/2020

Os interessados devem se inscrever gratuitamente pelo site: www.unifev.edu.br/direitofamiliar, até o dia 8 de outubro (Foto: Divulgação/Unifev)

O curso de Direito da Unifev realizará, na próxima quinta-feira (dia 8), a partir das 19h30, mais um encontro on-line aberto à comunidade e aos alunos da graduação. O bate-papo, transmitido ao vivo pelo YouTube da Instituição (Unifev Votuporanga), trará a temática Contratos nas Relações Familiares.O encontro contará com a participação especial do professor de Direito Civil Luciano Lima Figueiredo. O advogado possui mestrado em Direito Privado e especialização em Direito do Estado, ambos pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). É palestrante e um dos autores do livro Manual de Direito Civil da editora JusPODIVM.De acordo com o coordenador da graduação, Prof. Me. André Luís Herrera, a palestra proporcionará aos universitários uma grande troca de conhecimentos sobre a área. “É muito importante que os encontros acadêmicos continuem on-line, para que nossos estudantes continuem engajados e sempre buscando ainda mais conhecimento”, disse.Os interessados devem se inscrever gratuitamente pelo site: www.unifev.edu.br/direitofamiliar, até o dia 8 de outubro.Para acompanhar os próximos eventos, basta se inscrever no canal do YouTube da Unifev (www.youtube.com/user/UnifevVotu) e ativar as notificações.